قوات الاحتلال تعتقل 23 مواطناً في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت 23 مواطناً فلسطينياً.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم ضبط سلاح من نوع (كارلو)، وأسلحة بدائية أخرى وذخيرة، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية، صادرت هذه الأسلحة.



جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.