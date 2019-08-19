طقس الاثنين: أجواء صيفية عادية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 29-19 29-19 بيت لحم 29-19 29-19 29-19 رام الله والبيرة 27-18 27-18 27-18 طولكرم 31-23 31-22 31-22 نابلس 31-20 31-20 31-20 قلقيلية 31-23 31-22 31-22 جنين 33-22 33-22 33-22 سلفيت 29-19 29-19 29-19 طوباس 33-22 33-22 33-22 روابي 31-19 31-19 31-19 الخليل 27-18 27-18 27-18 غزه 30-24 30-23 30-23 أريحا 39-26 39-26 39-26 خانيونس 30-24 30-23 30-23 الأغوار الشمالية 37-24 37-24 37-24 رفح 31-23 31-22 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/08/20: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2019/08/21: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/08/22: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2- 3، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: