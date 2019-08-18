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هل يُسلّم الأردن "رغد صدام حسين" إلى العراق؟

هل يُسلّم الأردن "رغد صدام حسين" إلى العراق؟
رام الله - دنيا الوطن
يواجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ضغوطات من جانب بعض الكتل السياسية في البرلمان العراقي.

وتطالب بعض الكتل السياسية، بالضغط على الأردن لتسليم بغداد معارضين عراقيين، على رأسهم رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بحسب صحيفة (عكاظ) السعودية.

ووفق وكالة (سبوتنيك)، فإن البرلماني الأردني، خليل العطية، عضو البرلمان العربي، قال: إن  كل من يلجأ إلى الأردن يجد الحماية الكاملة، ولم يتعود الهاشميون سوى على نصرة الناس والوقوف بجانبهم.

وأكد العطية أن تلك الأمور تتم بإيعاز من الإيرانيين للضغط على الحكومة العراقية حتى لا تقوم بفتح الحدود مع الأردن بشكل طبيعي، رغم أن الملك عبدالله الثاني قد زار بغداد رغم كل المشاكل الموجودة، كما زار رئيس الحكومة العراق مرتين، إلا أن الضغوط الإيرانية تحاول الوقوف في وجه الانفتاح  وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين العراق والدول العربية.

وأشار العطية إلى أن من عادة الأردنيين وتعاليم الدين هو إكرام الضيف وحمايته، وعدم القيام بأي إجراءات غير مناسبة ضده، هذا عرف عشائري  ولا يمكن تسليم الضيف لغريمه، وبالتالي العراقيين الموجودين بالأردن هم أشقاء لجأوا إلينا ولا يستطيع أحد أن يخرق العادات والتقاليد العربية الإسلامية وتسليم من إلتجأ إليهم، وعليه لن يتم تسليم المعارضين، وعلى رأسهم رغد صدام حسين.

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