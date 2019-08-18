ماهر صلاح: لا يوجد شخص ينفرد بالقرار داخل حركة حماس

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حركة حماس في الخارج، ماهر صلاح، أن حركته ليست محاصرة في علاقاتها، وتربطها علاقات مع إيران وقطر وتركيا وروسيا ولبنان ومصر والمغرب العربي، وحتى مع الأوروبيين، وإن كانت لا تتم على المستوى الرسمي.وذكر صلاح أن قرار حركة حماس يتم بشورى حقيقية، ولا يوجد شخص ينفرد بالقرار داخل الحركة، مشددا على أن قرار حماس شوري محرر من الضغوط والأوضاع الداخلية.وأوضح صلاح، خلال لقاء متلفز عبر قناة (الحوار)، أن حماس أنشأت شبكة علاقات سياسية مبكرة، وعلاقتها مع إيران منذ التسعينيات، متابعًا: "علاقتنا بإيران قديمة وليست مستجدة، وحدث تراجع فيها وهذا ليس سرا، والدول العربية جميعها تؤمن بالحل السلمي، ونحن نؤمن أن الحل بالمقاومة".وأشار إلى أن إيران تدعم حماس بالمال والسلاح، وهو ما لا تستطيع أن تفعله أي دولة أخرى، وعلاقت الحركة مع إيران هي علاقة مع دولة من أمة تواجه المشروع الصهيوني.وأكد صلاح أن حماس ليست جزءا من أي مشروع آخر سوى تحرير فلسطين، وليست جزءا من أي محور أو أي مشروع لأي جهة كانت.وشدد على أن حركة حماس تسعى وتطرق الأبواب كاملة، وتريد من الكل أن يجتمع على القضية الكبيرة، لافتا إلى أن عدو الأمة وحماس هو الاحتلال، مضيفا: "نحن جزء من أمتنا، ونريد لشعوبها أن تعيش بحرية وكرامة".وأكد صلاح أن حركة حماس حريصة في لقاءاتها مع الدول على أن تكون عن القضية الفلسطينية، وما تقدمه الدول من دعم شعبها داخل فلسطين أو خارجها.