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الكويت تحقق مع 500 ضابط شرطة

الكويت تحقق مع 500 ضابط شرطة
رام الله - دنيا الوطن
تجري السلطات الكويتية تحقيقا مع 500 ضابطا وفردا من أفراد الشرطة، بعدما تلقت شكاوى ضدهم في عام 2018.

وذكرت ذلك صحيفة (القبس) الكويتية، أنها علمت من مصادرها أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية الكويتية، سجلت نحو 500 شكوى ضد ضباط وأفراد خلال عام 2018.

وقالت الصحيفة: إن جميع من تم تقديم شكاوى ضدهم خضعوا جميعا للتحقيق، مشيرة إلى أن الشكاوى وردت من جهات معنية ومواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن الشكاوى تنوعت بين سوء استغلال السلطة والتعسف والكيدية، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في أمور مخالفة لقانون الشرطة، إضافة إلى استخدام العنف المفرط. 

وشملت المخالفات حالات هروب من العمل والمواعيد وعدم الالتزام بالزي العسكري وعدم أداء الأعمال والواجبات والحراسات وعدم الانضباط بدفتر الأحوال.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المخالفات تمثل حالات فردية، وأن أكثر منتسبي وزارة الداخلية ملتزمون بالقانون، لكنها مسيئة للجهات الأمنية، التي تعتبر القدوة والعين الساهرة على الحزم والانضباط وحماية المجتمع. 

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