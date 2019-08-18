الرئيس عباس يهنئ الأمير الصُباح بتعافيه من العارض الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتعافيه من العارض الصحي الذي تعرض له.



وتمنى الرئيس عباس، في برقية بعثها لأمير الكويت، موفور السلامة والصحة والعافية، آملا من المولى عز وجل أن يمنحه العون والقوة والالهام ليواصل قيادة مسيرة الخير والعطاء والبناء لوطنه وشعبه الشقيق.



وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله شرار، أعلن أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قد تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له.