مصرع شخص وإصابة 4 بحادث سير بين مركبتين فلسطينية وإسرائيلية قرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شخص مصرعه، مساء الأحد، وأُصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، في حادث سير بين سيارتين إسرائيلية وفلسطينية قرب رام الله.



وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الحادث وقع في محيط مدخل المنطقة الصناعية لمستوطنات بنيامين قرب رام الله، مشيرًا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات مختلفة.



ولم يحدد الموقع هوية المتوفى فيما إذا كان فلسطينياً أو إسرائيليا.