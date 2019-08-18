شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: مطلوب الآن عودة "كتائب شهداء الأقصى" للعمل العسكري

قيادي بفتح: مطلوب الآن عودة "كتائب شهداء الأقصى" للعمل العسكري
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، بعودة عمل كتائب شهداء الأقصى للعمل العسكري، بالشكل الذي نشطت فيه قبل 12 عامًا.

وقال عبد القادر لـ"دنيا الوطن": إن عودة عمل كتائب شهداء الأقصى مطلوب في هذه اللحظات، مشيرًا إلى أن الكتائب كانت تُمثل حالة عسكرية ونضالية مُهمة جدًا، في أوساط الشعب الفلسطيني، وتلك الحالة كانت تُمثل مصدر ألم للجيش الإسرائيلي، في بدايات انتفاضة الأقصى، لذا فإن عودتها أمر مُلِح الآن.

وأكد أن طابع العمل في قطاع غزة، هو عسكري بامتياز، وهذا الأمر يتطلب من حركة فتح بشكل رسمي العودة إلى خيار الكفاح المسلح، وهذا ما ترجمه مؤخرًا الشهيد محمد الترامسي، الذي نعته فتح، بعد أن نفذ عملية مشتركة مع اثنين من الشهداء ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

 وأشار إلى وجود عناصر عسكرية لفتح في قطاع غزة، تحمل اسم كتائب شهداء الأقصى، ولكن تحتاج تلك الأذرع للعمل تحت لواء موحد، وليس لواءات مُتفرقة، لافتًا إلى أن العمل العسكري يجب أن يكون مُنظمًا ومُقننًا وفق الظروف؛ حتى لا يصبح عبثًا عسكريًا.

إلى ذلك، شدد عبد القادر، على أن المؤتمر العام السادس لحركة فتح صادق على حق المقاومة بكافة أشكالها، بما في ذلك الكفاح المُسلح، ولم يحصر المقاومة بشكل مُعين، مُعربًا عن عدم إيمانه بالمقاومة الشعبية بشكلها الراهن لأنه لا بد أن تكون عمودية، وليس أفقية كما هو واضح الآن.

وختم عضو المجلس الثوري لفتح، بالتأكيد على أنه لا بد للقيادة الفلسطينية أن تبدأ هي بالمقاومة الشعبية، وتُنفذ القرارات المصيرية التي اتخذتها مؤخرًا، وهذا بحد ذاته ضمن مسار المقاومة.

أخبار ذات صلة

مصرع شخص وإصابة 4 بحادث سير بين مركبتين فلسطينية وإسرائيلية قرب رام الله

مصرع شخص وإصابة 4 بحادث سير بين مركبتين فلسطينية وإسرائيلية قرب رام الله

الجهاد الإسلامي لاسرائيل: غزة ستكون جحيماً عليكم

الجهاد الإسلامي لاسرائيل: غزة ستكون جحيماً عليكم

أبو سيف يفتتح مخيم &#34;بين الركام نحيا&#34; في وادي الحمّص

أبو سيف يفتتح مخيم "بين الركام نحيا" في وادي الحمّص

شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لشهداء الليلة الماضية

شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لشهداء الليلة الماضية

هنية للأسرى: ما بين أيدينا كنز لا يمكن أن يفلت وهذه رسالتنا للرئيس عباس

هنية للأسرى: ما بين أيدينا كنز لا يمكن أن يفلت وهذه رسالتنا للرئيس عباس

مصرع طفل دهسا في مدينة غزة

مصرع طفل دهسا في مدينة غزة

نتنياهو: سنبدأ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لزم الأمر

نتنياهو: سنبدأ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لزم الأمر

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الاخوان المسلمين

بداية نهاية الاخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

أبو سيف يفتتح مخيم &#34;بين الركام نحيا&#34; في وادي الحمّص

أبو سيف يفتتح مخيم "بين الركام نحيا" في وادي الحمّص

مصرع طفل دهسا في مدينة غزة

مصرع طفل دهسا في مدينة غزة

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

منوعات

&#34;استمتعوا بحبيبتي&#34;.. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

"استمتعوا بحبيبتي".. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: &#34;الفوتوشوب مطلعك شبه روبي&#34;

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: "الفوتوشوب مطلعك شبه روبي"

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات &#34;الأسد الملك&#34;.. فنان يُحرج &#34;ديزني&#34;

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات "الأسد الملك".. فنان يُحرج "ديزني"

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

عربي

أبرز نقاط اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان

أبرز نقاط اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان

الأمن المصري يقبض على &#34;بلطجي&#34; روع المارة بالسيف

الأمن المصري يقبض على "بلطجي" روع المارة بالسيف

الحكومة العراقية توزع السجائر على المواطنين

الحكومة العراقية توزع السجائر على المواطنين

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت