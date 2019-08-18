شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي لاسرائيل: غزة ستكون جحيماً عليكم

الجهاد الإسلامي لاسرائيل: غزة ستكون جحيماً عليكم
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير المكتب الاعلامي في حركة الجهاد داود شهاب "إن قطاع غزة سيكون جحيما على الإسرائيليين إذا واصلوا اعتداءاتهم"، مشدداً على أنَّ المقاومة لديها مخزون قوة كبيرة ومقاومة صلبة".

وأضاف شهاب في تصريحات صحفية "إن المقاومة سترد على أي عدوان إسرائيلي بكل قوة وإصرار، مشيراً إلى "أن شعبنا لن يستسلم للحصار الذي يجب أن ينتهي" وفق موقع "فلسطين اليوم" المحلي المقرب من الجهاد.

وتابع: من حق الشعب الفلسطيني أن يواصل مقاومته ضد الإرهاب الإسرائيلي، مؤكدا أن شعبنا "يرفض أن يكون أداة في الانتخابات الإسرائيلية الداخلية".

وتابع في رسالة موجهة للاحتلال الإسرائيلي: "لا تحلموا أبدا بكسر غزة فهي قادرة على الصمود والتصدي"، محملاً "إسرائيل كامل المسؤولية عن إجرامها واعتداءاتها".

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