شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لشهداء الليلة الماضية



وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 3 شبان فلسطينيين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت قرب السياج الحدودي الفاصل شمال قطاع غزة.



















رام الله - دنيا الوطننشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، فيديو للخلية المسلحة التي حاولت التسلل الليلة الماضية بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة .يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد امس ان الجيش قصف شبان فلسطينيين مساء أمس السبت خلال محاولتهم التسلل من السياج الفاصل شمال القطاع.