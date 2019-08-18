شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لشهداء الليلة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، فيديو للخلية المسلحة التي حاولت التسلل الليلة الماضية بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة .
يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد امس ان الجيش قصف شبان فلسطينيين مساء أمس السبت خلال محاولتهم التسلل من السياج الفاصل شمال القطاع.
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، فيديو للخلية المسلحة التي حاولت التسلل الليلة الماضية بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة .
يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد امس ان الجيش قصف شبان فلسطينيين مساء أمس السبت خلال محاولتهم التسلل من السياج الفاصل شمال القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 3 شبان فلسطينيين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت قرب السياج الحدودي الفاصل شمال قطاع غزة.
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