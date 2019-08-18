عربي

الأمن المصري يقبض على "بلطجي" روع المارة بالسيف

الأمن المصري يقبض على "بلطجي" روع المارة بالسيف
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص اعتدى على السيارات المارة بمنطقة "الهانوفيل" بالمحافظة، مستخدما السيف.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأحد الأشخاص وهو يقوم بالتعدي على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية، حاملا بيده سلاحا أبيض "سيف".

وعقب إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية، تبين أنه من ذوي السوابق ومتهم بعدد من القضايا منها "الشروع في القتل، والسرقة، وحيازة سلاح ناري".

وبالتحقيق أفاد بتعديه على السيارات بالمنطقة لسابقة تعدي بعض أهالي المنطقة على أحد أصدقائه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

أخبار ذات صلة

الحكومة العراقية توزع السجائر على المواطنين

الحكومة العراقية توزع السجائر على المواطنين

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

شاهد: بومبيو في مزرعة الحريري

شاهد: بومبيو في مزرعة الحريري

شاهد.. السيسي للواء في الجيش المصري: مرتبك كام؟

شاهد.. السيسي للواء في الجيش المصري: مرتبك كام؟

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الاخوان المسلمين

بداية نهاية الاخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

مصرع طفل دهسا في مدينة غزة

مصرع طفل دهسا في مدينة غزة

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

نادي الأسير: ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

نادي الأسير: ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

منوعات

&#34;استمتعوا بحبيبتي&#34;.. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

"استمتعوا بحبيبتي".. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: &#34;الفوتوشوب مطلعك شبه روبي&#34;

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: "الفوتوشوب مطلعك شبه روبي"

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات &#34;الأسد الملك&#34;.. فنان يُحرج &#34;ديزني&#34;

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات "الأسد الملك".. فنان يُحرج "ديزني"

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

عربي

الأمن المصري يقبض على &#34;بلطجي&#34; روع المارة بالسيف

الأمن المصري يقبض على "بلطجي" روع المارة بالسيف

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة