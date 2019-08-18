عربي

الحكومة العراقية توزع السجائر على المواطنين

الحكومة العراقية توزع السجائر على المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
وصف النائب عن تيار "الحكمة" العراقي علي البديري فرض وزارة التجارة السجائر على المواطنين في الحصة التموينية بـ"البدعة الغريبة"، مؤكدا شروعه في جمع التواقيع لمساءلة وزير التجارة.

وقال البديري، إن "الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة بفرض سجائر ماركة "سومر" (من الانتاج المحلي) على المواطنين ضمن البطاقة التموينية وبسعر 2500 دينار (دولاران)، لكل كروز (10 علب) سجائر هي بدعة غريبة وتناقض أوقعت الحكومة نفسها فيه"بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف، أنه "كان الأجدر بالحكومة لو كانت فعلا تدعي الحرص على دعم المنتوج المحلي، أن تعمل على إضافة الألبان أو بيض المائدة أو التمور المعلبة أو غيرها من عشرات البضائع المحلية عوضا عن فرض السموم على المواطن".

وتابع: "يبدو أن المتنفذين والفاسدين لم يكفهم موت العراقيين بالمفخخات و"داعش" الإرهابي فاخترعوا بدعة توزيع السموم لهم بالبطاقة التموينية، وقد نسمع مستقبلا بتوزيع المخدرات أيضا في حال تسلم التوزيع الحصري لها أيضا أحد الفاسدين المتنفذين".

وشدد على أن البرلمان وفي الدورة السابقة أصدر قرارا بمنع التدخين في المؤسسات والدوائر الحكومية، وقال: "اليوم تأتي الحكومة لتوزع السجائر إجباريا على المواطنين في تناقض عجيب".

أخبار ذات صلة

الأمن المصري يقبض على &#34;بلطجي&#34; روع المارة بالسيف

الأمن المصري يقبض على "بلطجي" روع المارة بالسيف

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

شاهد: بومبيو في مزرعة الحريري

شاهد: بومبيو في مزرعة الحريري

شاهد.. السيسي للواء في الجيش المصري: مرتبك كام؟

شاهد.. السيسي للواء في الجيش المصري: مرتبك كام؟

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الاخوان المسلمين

بداية نهاية الاخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

أبو سيف يفتتح مخيم &#34;بين الركام نحيا&#34; في وادي الحمّص

أبو سيف يفتتح مخيم "بين الركام نحيا" في وادي الحمّص

مصرع طفل دهسا في مدينة غزة

مصرع طفل دهسا في مدينة غزة

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

منوعات

&#34;استمتعوا بحبيبتي&#34;.. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

"استمتعوا بحبيبتي".. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: &#34;الفوتوشوب مطلعك شبه روبي&#34;

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: "الفوتوشوب مطلعك شبه روبي"

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات &#34;الأسد الملك&#34;.. فنان يُحرج &#34;ديزني&#34;

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات "الأسد الملك".. فنان يُحرج "ديزني"

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

عربي

الأمن المصري يقبض على &#34;بلطجي&#34; روع المارة بالسيف

الأمن المصري يقبض على "بلطجي" روع المارة بالسيف

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة