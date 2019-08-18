الحرس الثوري الإيراني: قادرون على إرساء الأمن في الخليج

أكد قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أن ايران قادرة على إرساء الأمن في منطقة الخليج، معتبرا أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة "يزعزع الأمن".





ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إن الدول المتشاطئة "على الخليج الفارسي بإمكانها توفير الأمن المستدام" بالمنطقة.





وشدد على أن "تواجد القوات الأجنبية في المنطقة يزعزع الأمن والاستقرار".





كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد الأربعاء الماضي أنه لا حاجة لقوات أجنبية لحفظ أمن الخليج وأن دول المنطقة قادرة على حفظ أمنه واستقراره.





وقال روحاني :"لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية من أجل الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي، يمكن لدول المنطقة الحفاظ على أمنها من خلال الوحدة والتماسك والحوار".





وتسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل مهمة بحرية بهدف ضمان حرية الملاحة في الخليج. ووافقت بريطانيا على الانضمام، لكن دولا أوروبية أخرى- خاصة ألمانيا- تتحفظ على المشاركة خوفا من الانجرار إلى صراع شامل.





وقال روحاني :"جميع الشعارات التي تطلق فيما يتعلق بالمهمة الجديدة في الخليج ومنطقة بحر عمان خاوية وغير واقعية ولن تساعد في إحلال الأمن".

رام الله - دنيا الوطن