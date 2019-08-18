شؤون فلسطينية

نتنياهو: سنبدأ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لزم الأمر

نتنياهو: سنبدأ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لزم الأمر
رام الله - دنيا الوطن
هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الأحد، بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ، بغض النظر عن الانتخابات.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن نتنياهو قوله:" سنبدأ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لزم الأمر، بغض النظر عن اجراء الانتخابات".

وأضاف نتنياهو:" لقد سمعت تصريحات أنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات الانتخابات، هذا غير صحيح، أي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي"

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