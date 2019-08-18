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شؤون فلسطينية

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في الاقصى

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
استدعت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك.

‏وقال وزر الخارجية الأردني في تغريدة له عبر "تويتر":"أكدت في لقائي سفراء ⁧‫الإتحاد الأوروبي‬⁩ ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة للضغط على إسرائيل لوقف إنتهاكاتها للمقدسات ⁧‫القدس‬⁩ المحتلة.

وحذر الصفدي من تبعات هذه الانتهاكات المدانة قائلاً:" هذه الانتهاكات التي تؤجج الصراع وتشكل خرقا للقانون الدولي.

وثمن موقف الاتحاد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية موضحاً أنه ويعتز بشراكته الصلبة معه.

وأبلغت وزارة الخارجية والمغتربين السفير الإسرائيلي إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدس ي الشريف و للمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ السفير الاسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للإنتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، وفق صحيفة الغد الاردنية.

وأكد القضاة أنه تم إعلام السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط.

وأكدت الوزارة ادانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال. وشددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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