قناة اسرائيلية: هذا ما ستفعله حماس لاستنزاف "إسرائيل"

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رام الله - دنيا الوطن

قال المحُلل العسكري في قناة "كان الاسرائيلية"، غال بيرغير، اليوم الخميس، إن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، يحاول تفعيل المزيد من الضغط على إسرائيل.



وأضاف بيرغير، أن السنوار يحاول الضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة، مشيراً إلى أنه أوجد طريقاً جديدة في حرب الاستنزاف مع إسرائيل، وهي حالات التسلل.



وشهدت الأيام الماضية حالات فردية لتسلل عدد من الشبان الفلسطينيين من عن طريق حدود قطاع غزة باتجاه الداخل الفلسطيني المُحتل، ومحاولة تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي.



وأعلنت المصادر الطبية الفلسطينية في غزة الليلة الماضية، عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أخر بجراح قرب السياج الأمني الفاصل شمال قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي.