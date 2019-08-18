اعلام معبر رفح: العمل على المعبر سيُخصص لعودة الحجاج ابتداءً من الأربعاء

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خاص دنيا الوطن

أفاد وائل أبو عمر مدير الإعلام في معبر رفح البري، أن العمل على المعبر سيكون مخصصاً لعودة الحجاج الفلسطينيين، ابتداءً من يوم الأربعاء.



وقال أبو عمر في تصريح لـ"دنيا الوطن": "سيتم تخصيص العمل على معبر رفح البري، لعودة الحجاج الفلسطييين، ابتداءً من يوم الاربعاء وحتى السبت المقبل".



يشار إلى أن حجاج مكرمة الشهداء، وصولوا أمس السبت، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أدائهم فريضة الحج.