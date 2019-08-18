عاجل

  • نتنياهو: إذا لزم الأمر سنبدأ حملة عسكرية واسعة بغزة بغض النظر عن الانتخابات

شؤون فلسطينية

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
رام الله - دنيا الوطن
يواصل ثمانية أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية والمضرب عن الطعام منذ (49) يوما، وانضم مؤخرا للإضراب الأسيران ناصر الجدع، وثائر حمدان.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، إن الأسير حلبية يواجه ظروفا صحية خطيرة، مع استمرار رفض الاحتلال بالاستجابة لمطلبه واحتجازه في ظروف صعبة وقاسية في معتقل "نيتسان الرملة".

فيما يواصل سبعة أسرى إضرابهم وهم: أحمد غنام وهو مضرب منذ (36) يوما، وسلطان خلوف منذ (32) يوما، وإسماعيل علي منذ (26) يوما، ووجدي العواودة منذ (21) يوما، وطارق قعدان منذ (19) يوما، إضافة إلى الأسيرين ناصر الجدع المضرب منذ (12) يوما، وثائر حمدان منذ سبعة أيام.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة المعتقلات تحتجز المضربين في زنازين انفرادية لا تصلح للعيش الآدمي في عدة معتقلات، وتمارس بحقهم إجراءات قمعية تتمثل بالتفتيش والنقل المتكرر، ومحاولة الضغط عليهم نفسيا عبر سلسلة من الإجراءات يقوم بها السجانون على مدار الساعة.

وأكد أن لا حلول جدية حتى الآن بشأن مطالب الأسرى المضربين، وهناك مماطلة متعمدة تنفذها أجهزة الاحتلال لإنهاك الأسير جسديا ووضعه في مرحلة الخطورة الشديدة.

والأسير حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس بالقدس، وهو أسير سابق اعتقل ثلاث مرات، ويعاني من عدة مشاكل صحية سابقة، وتعرض وهو طفل لحروق بليغة، كما أصيب في مرحلة من عمرة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه، علما أنه متزوج وهو وأب لطفلة، وآخر اعتقال له كان في تاريخ العاشر من يونيو/ حزيران 2018. العائلة.

أما الأسير أحمد غنام (42 عاما) من مدينة دورا بمحافظة الخليل، هو معتقل منذ حزيران/ يونيو 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه تسع سنوات، وعانى سابقا من إصابته بالسرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه، علما أنه متزوج وله طفلان.

بينما الأسير سلطان خلوف (38 عاما)، من بلدة برقين بمحافظة جنين، شرع بالإضراب عن الطعام بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال نيتها عن تحويله إلى الاعتقال الإداري، واعتقل في الثامن من تموز/ يوليو الجاري، وسبق أن قضى في معتقلات الاحتلال أكثر من أربعة أعوام، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في زنازين معتقل "مجدو".

والأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس بالقدس، معتقل منذ شهر شباط/ فبراير 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال ويقبع في معتقل "النقب"، والأسير وجدي العواودة (20 عاما) من بلدة دورا، معتقل منذ شهر نيسان/ أبريل 2018، وهو أسير إداري ويعاني من مشاكل صحية بحاجة إلى علاج، وتماطل إدارة المعتقلات في تقديم العلاج اللازم له، وهو مضرب ضد مماطلة علاجه ورفضاً لاعتقاله الإداري.

أما الأسير طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11 عاما) ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وصدر بحقه حكما بالسّجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه قبل الإفراج عنه بأيام، علماً أنه متزوج وله ستة أبناء.

والأسير ناصر الجدع (30 عاما) من بلدة برقين بجنين، هو أسير سابق اُعتقل ثلاث مرات، وهذا الاعتقال الإداري الأول له، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة شهور، منذ تاريخ اعتقاله في الرابع من تموز/ يوليو 2019، علماً أنه يقبع في زنازين معتقل "عوفر".

أما الأسير ثائر حمدان (21 عاما) من بلدة بيت سيرا، معتقل إداري منذ تاريخ 16 حزيران/ يونيو 2018، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وهذا الاعتقال الأول له، وشرع في الإضراب منذ تاريخ 12 آب/ أغسطس الجاري، ويقبع في زنازين معتقل "عوفر".

أخبار ذات صلة

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في الاقصى

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في الاقصى

قناة اسرائيلية: هذا ما ستفعله حماس لاستنزاف &#34;إسرائيل&#34;

قناة اسرائيلية: هذا ما ستفعله حماس لاستنزاف "إسرائيل"

اعلام معبر رفح: العمل على المعبر سيُخصص لعودة الحجاج ابتداءً من الأربعاء

اعلام معبر رفح: العمل على المعبر سيُخصص لعودة الحجاج ابتداءً من الأربعاء

اشتيه: وضعنا استراتيجية هدفها الانفكاك عن العلاقة التي فرضها علينا الاحتلال

اشتيه: وضعنا استراتيجية هدفها الانفكاك عن العلاقة التي فرضها علينا الاحتلال

منع تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود أخطاء فيها

منع تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود أخطاء فيها

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الاخوان المسلمين

بداية نهاية الاخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

نادي الأسير: ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

نادي الأسير: ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

الكشف عن ملابسات جريمة ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضواحي القدس

الكشف عن ملابسات جريمة ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضواحي القدس

منوعات

&#34;استمتعوا بحبيبتي&#34;.. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

"استمتعوا بحبيبتي".. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: &#34;الفوتوشوب مطلعك شبه روبي&#34;

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: "الفوتوشوب مطلعك شبه روبي"

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات &#34;الأسد الملك&#34;.. فنان يُحرج &#34;ديزني&#34;

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات "الأسد الملك".. فنان يُحرج "ديزني"

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

عربي

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها