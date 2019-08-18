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شؤون فلسطينية

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين
رام الله - دنيا الوطن
لقي المواطن محمد سعيد شهاب زكارنة 60 عاما مصرعه في حادث سير انقلاب ذاتي على شارع جنين- نابلس ، في الضفة الغربية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، بان غرفة العمليات تلقت بلاغا مساء أمس عن وقوع حادث سير انقلاب ذاتي لمركبة على شارع جنين – نابلس وعلى الفور توجهت الشرطة والاسعاف الى المكان.

وأضاف أنه تم نقل المواطن المذكور الى المشفى بحالة حرجة وأدخل على إثرها لغرفة العناية المكثفة وتوفي صباح اليوم متأثرا بجراحه التي اصيب بها اثر الحادث.

وأكد ارزيقات ان خبراء الحوادث باشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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