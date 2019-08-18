عاجل

  • نتنياهو: إذا لزم الأمر سنبدأ حملة عسكرية واسعة بغزة بغض النظر عن الانتخابات

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاحد، أن فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي، رغم الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال تسلمه، التقرير السنوي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي للعام 2018، من وزير الخارجية رياض المالكي ، وذلك بعد استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، لوفد الوكالة برئاسة مديرها العام عماد الزهيري.


وأشاد الرئيس عباس، بعمل الوكالة والتي تنقل قضية فلسطين ورسالة شعبها التواق للحرية والاستقلال للعالم أجمع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال الرئيس: لدينا طاقات بشرية فخورين بها، وهم بمثابة سفراء لفلسطين في كل بقاع العالم، لينقلوا الصورة الحقيقية لشعبنا الرازح تحت الاحتلال، لذلك فإن جهودكم واضحة وبصمتكم مؤثرة ولكم كل الدعم والتقدير.

وأضاف الرئيس عباس، ان على جميع الوزارات التكامل والتعاون لإنجاح جهود الوزارة بشكل عام ووكالة التعاون الدولي بشكل خاص، وضرورة التعاون مع القطاع الخاص لإظهار دوره الايجابي في دعم اسم فلسطين ونقل حضارتنا وتاريخنا وثقافتنا للعالم اجمع.

بدوره، أشار المالكي، إلى أن فكرة انشاء وكالة للتعاون الدولي انطلقت منذ عامين وحظيت بدعم واهتمام السيد الرئيس، ما أعطاها قوة كبيرة للانطلاق ورفع اسم فلسطين عاليا.

وأوضح، أن الوكالة تعمل كذراع تنفيذي لتنفيذ التنمية في جميع قارات العالم من خلال التضامن، مؤكدا أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي استطاعت العمل في 35 دولة في العديد من القارات في مجالات عديدة كالتعليم والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات.

أخبار ذات صلة

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في الاقصى

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في الاقصى

قناة اسرائيلية: هذا ما ستفعله حماس لاستنزاف &#34;إسرائيل&#34;

قناة اسرائيلية: هذا ما ستفعله حماس لاستنزاف "إسرائيل"

اعلام معبر رفح: العمل على المعبر سيُخصص لعودة الحجاج ابتداءً من الأربعاء

اعلام معبر رفح: العمل على المعبر سيُخصص لعودة الحجاج ابتداءً من الأربعاء

اشتيه: وضعنا استراتيجية هدفها الانفكاك عن العلاقة التي فرضها علينا الاحتلال

اشتيه: وضعنا استراتيجية هدفها الانفكاك عن العلاقة التي فرضها علينا الاحتلال

منع تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود أخطاء فيها

منع تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود أخطاء فيها

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الاخوان المسلمين

بداية نهاية الاخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعب برج اللقلق وتمنع إقامة دوري رياضي

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

مصرع مسن جراء حادث سير في جنين

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

الرئيس عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

مقرر عقده في رام الله.. شبيبة فتح تدعو لمقاطعة مؤتمر السفارة الأمريكية

نادي الأسير: ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

نادي الأسير: ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

الكشف عن ملابسات جريمة ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضواحي القدس

الكشف عن ملابسات جريمة ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضواحي القدس

منوعات

&#34;استمتعوا بحبيبتي&#34;.. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

"استمتعوا بحبيبتي".. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: &#34;الفوتوشوب مطلعك شبه روبي&#34;

ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور: "الفوتوشوب مطلعك شبه روبي"

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

أيمن رضا يُحرج باسم ياخور ويطلب عدم عرض هذا المقطع

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن طليقته أنجيلا بشارة

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات &#34;الأسد الملك&#34;.. فنان يُحرج &#34;ديزني&#34;

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات "الأسد الملك".. فنان يُحرج "ديزني"

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

عربي

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة بالكويت

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها