جامعة النجاح الوطنية تطرح تخصص بكالوريوس جديد هندسة الجيوماتيكس

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رام الله - دنيا الوطن

استحدثت جامعة النجاح الوطنية تخصصاً جديداً في درجة البكالوريوس هو "هندسة الجيوماتيكس" والذي سيكون متاحاً أمام الطلبة الراغبين بدراسته اعتباراً من الفصل الأول للعام الأكاديمي 2019 /2020.



ويعتبر هذا التخصص الفريد الأول من نوعه في الجامعات الفلسطينية، والمعتمد من وزارة التعليم العالي، ويأتي استحداثه ضمن توجهات الجامعة للتميز ومواكبة التطور العالمي، ولرفد السوق المحلي والإقليمي والعالمي بتخصصات حديثة ومميزة.



وسيتيح البرنامج لخريجيه فرصة العمل كمساح مرخص مسجل في نقابتي المهندسين والمساحين المرخصين، والعمل في المكاتب الهندسية والاستشارية، وشركات المقاولات، وشركات التطوير العقاري، والمؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات، شركات أنظمة المعلومات الجغرافية.



يذكر أن هندسة الجيوماتيكس هي أتمتة علم المساحة الرقمي، وتهدف إلى استخدام التقنيات الحديثة في جمع المعلومات وتحليلها، واستخدام الحاسوب والأقمار الصناعية لأغراض المساحة وقياس المعلومات الجغرافية والمكانية، ويضم تخصصات مثل المساحة (المباني والأراضي والطرق وغيرها)، والخرائط، والاستشعار عن بعد، والنظام العالمي لتحديد المواقع نظام التموضع العالمي (GPS)، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).



وأوضحت الجامعة أن معدلات القبول في هذا التخصص تنافسية، والحد الأدنى لتقديم طلب الالتحاق فيه حصول الطالب كحد أدنى على معدل 80% في امتحان الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الصناعي.