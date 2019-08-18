الكشف عن ملابسات جريمة ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعي في ضواحي القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من سكان إحدى بلدات ضواحي القدس للشرطة حول قيام شخص بابتزازها بمحادثات كانت بينه وبينها وقيامه بأخذ مبلغ مالي قيمته 2000 شيكل مقابل عدم نشر المحادثات، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخص وبالبحث معه افاد بقيامه بابتزاز المشتكية وأخذ مبلغ 2000 شيكل منها على فترات .



وأكدت على توقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية بحق حسب الأصول.