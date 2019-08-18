الشرطة تقبض على ستة مشتبه بهم بالسرقة والسطو وتزوير مركبة في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار اليوم على ستة اشخاص مشتبه بهم بتنفيذ ست عمليات سرقة وسطو متفرقة في المحافظة اضافة الى قضية تزوير مركبة .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان المباحث العامة في شرطة المحافظة تمكنت من القبض على اثنين من المشتبه بهم في ثلاث قضايا منفصلة، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى للشرطة، تمكن المشتبه بهم من سرقة عدد من الفلل والمنازل والورش الصناعية، وتشمل المسروقات دراجات كهربائية وادوات كهربائية واثاث وعدد إنشائية ومكيفات وغيرها، وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من 50 الف شيكل .



كما تمكن فرع المباحث العامة من القبض على ثلاثة أشخاص آخرين بتهم السرقة في ثلاث قضايا اخرى حيث سرقوا شبابيك المنيوم من احدى الورش وسرقوا مسنه داخل بيتها حيث جرى تنظيم ضبط رسمي بذلك واحالة المشتبه بهم لجهات الاختصاص .



هذا وتم ضبط مركبة خاصة يشتبه بانها مزورة أثناء تفتيش منزل المشتبه بهم، كما تم ضبط المسروقات وتنظيم محضر رسمي بذلك، وتم توقيفهم واحيلوا للنيابة العامة وجهات الاختصاص