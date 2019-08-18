مصرع رقيب في الجيش الإسرائيلي إثر حادث سير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن رقيباً في الجيش لقي مصرعه في حادث سير صباح اليوم الأحد.



وأوضح: أن "الرقيب أفيخاي بيتون الذي خدم في الحاخامية العسكرية ويبلغ من العمر 39 عامًا من موشاف أفيفيم قتل هذا الصباح في حادث سيارة شمال البلاد".