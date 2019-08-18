مصرع رقيب في الجيش الإسرائيلي إثر حادث سير
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن رقيباً في الجيش لقي مصرعه في حادث سير صباح اليوم الأحد.
وأوضح: أن "الرقيب أفيخاي بيتون الذي خدم في الحاخامية العسكرية ويبلغ من العمر 39 عامًا من موشاف أفيفيم قتل هذا الصباح في حادث سيارة شمال البلاد".
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن رقيباً في الجيش لقي مصرعه في حادث سير صباح اليوم الأحد.
وأوضح: أن "الرقيب أفيخاي بيتون الذي خدم في الحاخامية العسكرية ويبلغ من العمر 39 عامًا من موشاف أفيفيم قتل هذا الصباح في حادث سيارة شمال البلاد".
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