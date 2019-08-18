دولي

مصرع رقيب في الجيش الإسرائيلي إثر حادث سير

مصرع رقيب في الجيش الإسرائيلي إثر حادث سير
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن رقيباً في الجيش لقي مصرعه في حادث سير صباح اليوم الأحد.

وأوضح: أن "الرقيب أفيخاي بيتون الذي خدم في الحاخامية العسكرية ويبلغ من العمر 39 عامًا من موشاف أفيفيم قتل هذا الصباح في حادث سيارة شمال البلاد".

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