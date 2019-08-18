مباشر | جماهير غزة تشيع جثامين شهداء الأمس

شؤون فلسطينية

بالصور: تشييع جثامين شهداء بيت لاهيا شمال قطاع غزة

بالصور: تشييع جثامين شهداء بيت لاهيا شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا بعد ظهر اليوم الأحد، جثامين ثلاثة شبان استشهدوا فجراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى الأندونيسي باتجاه منازل ذويهم في بلدة جباليا شمال القطاع، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة عليهم قبل أن تتم مواراتهم الثرى في مقبرة بيت لاهيا، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء شعبنا.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخر في قصف جوي ومدفعي قرب المنطقة القريبة من السياج الفاصل شمال بيت لاهيا، وهم: محمود عادل الولايدة (24 عاما)، ومحمد فريد أبو ناموس (27 عاما)، ومحمد سمير الترامسي (26 عاما).




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