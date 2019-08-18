الوزير توضح حقيقة احتجاز السعودية نجل قيادي بحركة حماس

خاص دنيا الوطن



كشفت مدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير، حقيقة الأنباء التي جرى تداولها حول احتجاز السعودية لنجل القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان "أنس".







وقالت الوزير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن احتجاز السلطات السعودية لأنس جاء بعد اختلاف في بصمة العين لديه التي سُجلت بمطاري المدينة المنورة وجدة.





وأوضحت الوزير، أن نجل الأمن السعودي استوضح من أنس عن سبب ذلك، ثم استضافه في قاعة الزوار وسهل عملية سفره إلى مصر، مشيرةً إلى أنه وصل القاهرة وفي طريقه الآن لقطاع غزة.





وأشارت إلى أن ثلاثة من الحجاج واجهوا نفس المشكلة التي حدثت لأنس وجرى الاستفسار منهم بهذا الشأن، لكن مشاكلهم جميعاً جرى حلها.





ونفت الوزير أن تكون لدى السلطات السعودية احتجزت أنس على خلفية ما أُثير حول سفره ضمن المنحة الملكية لأهالي الشهداء الفلسطينيين، مشددةً على أن الأمن السعودي لم يوجه لأنس أي أسئلة.