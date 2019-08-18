شؤون فلسطينية

الوزير توضح حقيقة احتجاز السعودية نجل قيادي بحركة حماس

الوزير توضح حقيقة احتجاز السعودية نجل قيادي بحركة حماس
القيادي بحماس اسماعيل رضوان ونجله أنس
خاص دنيا الوطن
كشفت مدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير، حقيقة الأنباء التي جرى تداولها حول احتجاز السعودية لنجل القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان "أنس".

وقالت الوزير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن احتجاز السلطات السعودية لأنس جاء بعد اختلاف في بصمة العين لديه التي سُجلت بمطاري المدينة المنورة وجدة.

وأوضحت الوزير، أن نجل الأمن السعودي استوضح من أنس عن سبب ذلك، ثم استضافه في قاعة الزوار وسهل عملية سفره إلى مصر، مشيرةً إلى أنه وصل القاهرة وفي طريقه الآن لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن ثلاثة من الحجاج واجهوا نفس المشكلة التي حدثت لأنس وجرى الاستفسار منهم بهذا الشأن، لكن مشاكلهم جميعاً جرى حلها.

ونفت الوزير أن تكون لدى السلطات السعودية احتجزت أنس على خلفية ما أُثير حول سفره ضمن المنحة الملكية لأهالي الشهداء الفلسطينيين، مشددةً على أن الأمن السعودي لم يوجه لأنس أي أسئلة.

أخبار ذات صلة

المالكي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الياباني ويطلعه على المستجدات

المالكي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الياباني ويطلعه على المستجدات

منع تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود أخطاء فيها

منع تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود أخطاء فيها

اشتية: الحكومة بصدد إنشاء جامعة للتدريب المهني

اشتية: الحكومة بصدد إنشاء جامعة للتدريب المهني

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

التعليم العالي: 4324 طالب وطالبة يتقدمون للامتحان التطبيقي الشامل بالنظام الجديد

التعليم العالي: 4324 طالب وطالبة يتقدمون للامتحان التطبيقي الشامل بالنظام الجديد

الإعلامي الحكومي: سنرفع قائمة بأسماء النشطاء الذين نشروا أسماء الشهداء للنيابة العامة

الإعلامي الحكومي: سنرفع قائمة بأسماء النشطاء الذين نشروا أسماء الشهداء للنيابة العامة

&#34;الجهاد الإسلامي&#34; تعقب على استهداف الاحتلال لثلاثة مواطنين شمال القطاع

"الجهاد الإسلامي" تعقب على استهداف الاحتلال لثلاثة مواطنين شمال القطاع

&#34;الخارجية&#34; تحذر من إقدام الاحتلال على فرض التقسيم المكاني في &#34;الأقصى&#34;

"الخارجية" تحذر من إقدام الاحتلال على فرض التقسيم المكاني في "الأقصى"

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الاخوان المسلمين

بداية نهاية الاخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

المالكي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الياباني ويطلعه على المستجدات

المالكي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الياباني ويطلعه على المستجدات

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

التعليم العالي: 4324 طالب وطالبة يتقدمون للامتحان التطبيقي الشامل بالنظام الجديد

التعليم العالي: 4324 طالب وطالبة يتقدمون للامتحان التطبيقي الشامل بالنظام الجديد

&#34;الخارجية&#34; تحذر من إقدام الاحتلال على فرض التقسيم المكاني في &#34;الأقصى&#34;

"الخارجية" تحذر من إقدام الاحتلال على فرض التقسيم المكاني في "الأقصى"

غيث يعلن القدس مدينة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال

غيث يعلن القدس مدينة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال

شرطة الاحتلال تعيد فتح باب المغاربة بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين

شرطة الاحتلال تعيد فتح باب المغاربة بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين

بإطار المنظمة وخارجها..قيادي فلسطيني يطالب بعقد اجتماع لكل مكونات شعبنا والقوى السياسية

بإطار المنظمة وخارجها..قيادي فلسطيني يطالب بعقد اجتماع لكل مكونات شعبنا والقوى السياسية

هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام

هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام

منوعات

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

بصورة رومانسية مع زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

ظهور نادر لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال مع أولادها

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات &#34;الأسد الملك&#34;.. فنان يُحرج &#34;ديزني&#34;

هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيات "الأسد الملك".. فنان يُحرج "ديزني"

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

توفي ضاحكاً.. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا

توفي ضاحكاً.. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا

مذيعة تكشف تعرضها للتحرش على يد كاتي بيري

مذيعة تكشف تعرضها للتحرش على يد كاتي بيري

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

عربي

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

انتقاء أول دفعة للتجنيد الإجباري في المغرب

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

واشنطن: ما حدث في الخرطوم خطوة مهمة

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

شاهد: بومبيو في مزرعة الحريري

شاهد: بومبيو في مزرعة الحريري