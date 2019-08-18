منع تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود أخطاء فيها

محمود الهباش

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر د.محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، قراراً بمنع تداول نسخة من القرآن الكريم بسبب وجود أخطاء فيها.



وبيّن أن هذه النسخة صادرة عن مكتبة منصور للطباعة والنشر والتوزيع بغزة – فلسطين، وتحمل اسم مصحف المسجد الأقصى.



وأوضح قاضي القضاة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تبين وجود خطأ في ترتيب صفحات المصحف حيث تم وضع الصفحات (516) والتي تتضمن جزء من سورة الحجرات الواقعة في الجزء السادس والعشرون حتى ( 531 ) والتي تتضمن نهاية سورة الواقعة وبداية سورة الرحمن في الجزء السابع والعشرين، بين الصفحات ( 115 ) و ( 131 ) بينما لا تتواجد الصفحات ( 116 ) وحتى ( 131 ) والصفحات ( 115 ) و ( 132 ) داخل المصحف ، وهذا خطأ.



وطالب الهباش المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون نسخاً منها بضرورة تسليمها لجهات الإختصاص لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.