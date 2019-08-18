اشتية: الحكومة بصدد إنشاء جامعة للتدريب المهني

رئيس الوزراء محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن الحكومة بصدد إنشاء جامعة للتدريب المهني، من أجل تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من خلق فرص عمل، وتأسيس بنك للاستثمار والتنمية يوفر قروضا ميسرة للأفكار الإبداعية الشبابية.



وأضاف اشتية في تصريح مسجل، نشر على حسابه على (فيسبوك)، اليوم الأحد، لمناسبة يوم الشباب العالمي: أن الشباب الفلسطيني يعيش ظروفا صعبة واستثنائية في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وارتفاع معدلات البطالة بين الفئة العمرية 19-29 عاما، خاصة خريجي الجامعات.



وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد من أجل أن تتناغم مخرجات العملية التربوية مع سوق العمل المحلية.



وقال: "تسعى الحكومة دائما إلى إحياء الفرص الكامنة في الشباب ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم، ونحن نحترم هذه الأحلام، ونعمل بما نستطيع معهم من أجل تحقيق هذه الأحلام، والحلم الأكبر لكل فلسطيني هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".