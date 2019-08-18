الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين





وقالت الوزارة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة + الحافلتين: الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (103) من كشف (8/4).





وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدة على التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.





كما شددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين.