التعليم العالي: 4324 طالب وطالبة يتقدمون للامتحان التطبيقي الشامل بالنظام الجديد





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أن 4324 طالب وطالبة من 34 مؤسسة تعليم عالي تقنية وجامعية ومتوسطة، تقدموا للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019، بالنظام المحوسب الجديد.وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الامتحان عقد الكترونياً لأول مرة، بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، لضمان تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة إتمام الإجراءات، بما ينسجم مع رؤية الوزارة وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين.وبينت الوزارة في بيانها، أن 2174 طالب وطالبة موزعين على 76 تخصص تقدموا للامتحان في أربع قاعات بالمحافظات الشمالية، و2150 طالب وطالبة موزعين على 61 تخصص تقدموا للامتحان في قاعتين بالمحافظات الجنوبية.بدوره، تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس قاعة كلية مجتمع المرأة برام الله - الطيرة، للامتحان الطبيقي الشامل، واطلع على جاهزية القاعة ومختبراتها وأجهزة الحاسوب فيها.وأكد أبو مويس خلال تفقده الطلبة المتقدمين للامتحان الشامل ان قرار إعفاء طلبة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان لهذه الدورة، يأتي دعما لصمودهم في وجه الاحتلال.