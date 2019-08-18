الإعلامي الحكومي: سنرفع قائمة بأسماء النشطاء الذين نشروا أسماء الشهداء للنيابة العامة

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن المكتب بصدد إعداد قائمة بأسماء بعض النشطاء الذين نشروا أسماء الشهداء في الحدث الأمني أمس السبت، شرقي قطاع غزة.



وقال معروف: إنه بناءً على دور المكتب الإعلامي الحكومة، سيتم رفع تلك القائمة، مرفقة بالمنشورات والتغريدات، إلى النيابة العامة في قطاع غزة، مضيفًا: "أكدنا مرارًا وتكرارًا بأن المسؤول عن نشر أسماء الشهداء، هي وزارة الصحة، لذا كل ما ينشر أسماء الشهداء، دون انتظار رواية وزارة الصحة، يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية".



وأضاف: "كل من نشر معلومات غير صحيحة، وغير مستندة لجهات رسمية، نحن بصدد رفعها إلى النيابة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني، وفق القوانين الفلسطينية، المعمول بها".



وعن قوائم النشطاء التي تم رفعها في السابق، وعما اذا تم اتخاذ بهم بعض الإجراءات، أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن دور وصلاحيات المكتب تكمُن في التوعية والإرشاد، والتثقيف، ورفع بعض القوائم المُخالفة للجهات المسؤولة، ودور المكتب ينتهي عند هذا الحد، ومن بعد ذلك، يوضع الأمر عند النيابة وكذلك المحكمة.