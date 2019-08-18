"الجهاد الإسلامي" تعقب على استهداف الاحتلال لثلاثة مواطنين شمال القطاع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن جريمة استهداف ثلة من الشبان الغاضب ضد الاٍرهاب الممنهج والعدوان المتصاعد والحصار المتواصل، عدوان جديد يأتي في سياق الحرب المعلنة على شعبنا.



وحمّلت الحركة في بيان لها، تعليقاً على استشهاد ثلاثة مواطنين في قصف الاحتلال شمال القطاع، بزعم أنهم تسللوا نحو السياج الفاصل، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.



ونعت الحركة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين ارتقوا شهداء خلال الليلة الماضية شمال قطاع غزة، وهم الشهداء محمد سمير ترامسي، محمود عادل الولايدة، محمد فريد أبو ناموس.



وشددت الحركة، على حق شعبنا في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان "الصهيوني"، أمام هذه الجرائم.