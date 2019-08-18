دولي

وصفه بـ"القائد الضعيف": ليبرمان يواصل هجومه الحاد على نتنياهو

وصفه بـ"القائد الضعيف": ليبرمان يواصل هجومه الحاد على نتنياهو
ليبرمان ونتيناهو - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنّ وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، هجوما لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على خلفية إطلاق الصواريخ نحو سديروت، وعملية التسلل شمال القطاع أمس. 

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (معاريف): "مرة أخرى نحن نواجه سلوكًا خاطئًا لرئيس الوزراء الذي يسافر حاليًا إلى أوكرانيا لتصوير أفلام الدعاية الانتخابية، في حين أن سكان الجنوب رهائن لوضع أمني غير مسبوق".

وأضاف: "لأول مرة حسب ما أذكر بعد إطلاق ثلاثة صواريخ على سديروت ومحاولة التسلل، لم يرد الجيش الإسرائيلي بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء وزير الدفاع نتنياهو".

ووصف ليبرمان نتنياهو، بـ "القائد الضعيف" الذي يفتقر إلى القيادة الصحيحة، وغير قادر على اتخاذ القرارات في أزمة حقيقية، وهو الذي يمنع إعادة سياسة الاغتيالات.

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