التربية والتعليم بغزة: العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم الاحد 25 أغسطس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المحدد يوم الأحد 25 أغسطس الجاري.
وقال معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة بالوزارة: "إن دوام الإداريين سيبدأ يوم الأربعاء المقبل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
وذكر الميناوي أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد.
أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المحدد يوم الأحد 25 أغسطس الجاري.
وقال معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة بالوزارة: "إن دوام الإداريين سيبدأ يوم الأربعاء المقبل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
وذكر الميناوي أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد.
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