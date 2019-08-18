التربية والتعليم بغزة: العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم الاحد 25 أغسطس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المحدد يوم الأحد 25 أغسطس الجاري.



وقال معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة بالوزارة: "إن دوام الإداريين سيبدأ يوم الأربعاء المقبل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وذكر الميناوي أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد.