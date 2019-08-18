غيث يعلن القدس مدينة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال



وحذر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، من تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد المقدسيين بشكل أصبح يرتقي لجرائم حرب.





واتهم محافظ القدس وزارة السياحة في حكومة الاحتلال بالعمل على إبعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغيير معالم المدينة المقدسة وصبغها بالطابع التهويدي وتفريغها من مواطنيها.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ القدس، عدنان غيث القدس مدينة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال التهويدية، لكل ما هو مقدسي وجرائمها المتكررة على المقدسيين من خلال هدم بيوتهم وفرض ضرائب على التجار وتضيق الخناق عليهم وإغلاق محالهم التجارية ومحاصرة البلدة القديمة.