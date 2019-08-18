شرطة الاحتلال تعيد فتح باب المغاربة بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، باب المغاربة، وذلك بعد اقتحام 79 مستوطنا، و45 من عناصر مخابرات الاحتلال، لباحات المسجد الاقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد.



وكان مجموعة من المستوطنين، قد اقتحموا باحات المسجد الاقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.



وشهد المسجد الاقصى المبارك، في اول ايام عيد الأضحى المبارك، حالة من التوتر الشديد، جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين الفلسطينيين.