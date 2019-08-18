بإطار المنظمة وخارجها..قيادي فلسطيني يطالب بعقد اجتماع لكل مكونات شعبنا والقوى السياسية



وقال الصالحي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إن هذا التصعيد الإسرائيلي يتطلب توسيع قاعدة النضال الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال، وتعزيز الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية.



ودعا عضو تنفيذية المنظمة إلى ضرورة المبادرة بعقد اجتماع لكل مكونات شعبنا والقوى السياسية في إطار منظمة التحرير وخارجها لبناء جبهة موحدة تسعى لتوسيع النضال الشعبي لإنهاء الاحتلال، إسنادا لتوجهات القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي من التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تقوده حكومة بنيامين نتنياهو وخاصة في مدينة القدس، بما يضمن له العودة لرئاسة الحكومة مرة أخرى.