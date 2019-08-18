هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام



وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن ثلاثين أسيراً انضموا للإضراب مساندة ودعماً للأسرى الإداريين في سبيل تحقيق مطالبهم المتمثلة بإنهاء الاعتقال الاداري.



رام الله - دنيا الوطنيواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام أقدمهم الأسير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام منذ خمسين يوماً، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.وحذر اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية من خطورة الوضع الصّحي لسامي أبو دياك وبسام السايحوحذيفة حلبية المضربين عن الطعام والذين يعانون من مرض السرطان ومشاكل صحية أخرى صعبة للغاية، إضافة إلى الأسير مصطفى البنا من قطاع غزة والذي تعرض لنوبة قلبية.