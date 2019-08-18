أول تعليق من حركة حماس على استشهاد ثلاثة مواطنين شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: إن عجز المجتمع الدولي وصمته يشجع الاحتلال الإسرائيلي على استمرار الحصار على قطاع غزة، وارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية والإنسانية.



وأضاف: أن جريمة نكراء جديدة يرتكبها الاحتلال بقتل وإصابة أربعة شبان ثائرين، وهو ما يعكس سلوكه الوحشي ضد أبناء شعبنا ودليل على بشاعة جرائمه التي يرتكبها.



وأضاف في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن الاحتلال يواصل استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائرين في وجه الحصار والظلم والإرهاب في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غرة.



وتابع: حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء شعبنا ستنفجر في وجه الاحتلال ما لم يرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف جرائمه وارهابه المنظم واقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى.



ووزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم: "وصول ثلاثة شهداء وإصابة إلى مستشفى الاندونيسي من شمال قطاع غزة"، بعد أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش تعامل مساء أمس مع حدث أمني شمال القطاع.



وأعلنت الوزارة في تصريح لها، عن هوية الشهداء الثلاثة، وهم: محمود عادل الولايدة (24 عام) ومحمد فريد أبو ناموس (27عاما) ومحمد سمير الترامسي (26 عاما).