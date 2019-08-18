الشلالده يدعو "المؤتمر الإسلامي" والجامعة العربية لتشكيل لجان قانونية وجنائية لمحاسبة إسرائيل



وطالب شلالده في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية بتشكيل لجان قانونية وجنائية لمحاسبة إسرائيل، إضافة إلى تفعيل اللجنة القانونية التي شكلت عقب نشوب حريق في المسجد الأقصى المبارك، وذلك تنفيذاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة عام

1949.



وأوضح وزير العدل، أن اللجان القانونية لا تقتصر على

اللجان الوطنية بل نحتاج إلى آليات قانونية لمحاسبة إسرائيل أمام الاختصاص القضائي وآليات جنائية لمحاسبتها امام المحكمة الجنائية الدولية.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العدل د. محمد الشلالده، أن اللجنة الوزارية التي شكلت على مستوى مجلس الوزراء تواصل أعمالها، من أجل وضع آليات قانونية وجنائية لمحاسبة سلطات الاحتلال التي تمارس أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا من هدم للمنازل وسرقة الأموال، داعياً المواطنين إلى تقديم ملفاتهم أمام القضاء الوطني.