الإعلان عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح اليوم





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزا رة الداخلية في غزة، عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري.وطالبت الوزارة، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.