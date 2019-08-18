شؤون فلسطينية

مالية غزة تحدد موعد رواتب الموظفين وآلية الصرف

مالية غزة تحدد موعد رواتب الموظفين وآلية الصرف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، عن صرف دفعة راتب للموظفين الفلسطينيين في غزة، عن شهر حزيران/يونيو، بنفس آلية الشهر الماضي والتي تحقق زيادة نسبية عن دفعة الراتب، وذلك عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والانتاج.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه سيتم البدء في صرف الرواتب لفئة 2000 شيكل فأقل يومي الثلاثاء 20 آب/أغسطس لعام 2019.

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