شؤون فلسطينية

كاتس متوعداً غزة: ما حدث بالأمس بسديروت لن يمر بهدوء

كاتس متوعداً غزة: ما حدث بالأمس بسديروت لن يمر بهدوء
يسرائيل كاتس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري المصغر "كابينيت"، يسرائيل كاتس: إن ما حدث بالأمس في سديروت بمنطقة غلاف غزة لن يمر بهدوء.

وأضاف كاتس، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي: "ما حدث بالأمس في سديروت لن يمر بهدوء، نحن نعتمد سياسة لا تؤدي لحملة واسعة ولكنها تحافظ على الردع".

ومساء أمس السبت، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رشقة صاروخية أطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلاف، مشيرة إلى أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها فيما انفجر واحد في "سديروت".

وقال موقع (حدشوت 24) العبري إن صاروخاً انفجر في فناء منزل بـ"سديروت" بغلاف غزة، مما تسبب بأضرار جسيمة.

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