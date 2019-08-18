دولي

"غادروا المنطقة"... حريق جديد في كبرى جزر الكناري الإسبانية

"غادروا المنطقة"... حريق جديد في كبرى جزر الكناري الإسبانية
رام الله - دنيا الوطن
أخلت السلطات في كناريا الكبرى، الجزيرة السياحية الواقعة في أرخبيل الكناري الإسباني بالمحيط الأطلسي، السبت قرية وفندقاً فخماً وموقعاً سياحياً عقب اندلاع حريق جديد بعيد أيام على حريق آخر اجتاح المنطقة نفسها.

وقال مجلس الجزيرة على حسابه على "تويتر" إنه بصدد إخلاء كروز دي تيخادا، الممر الجبلي الشهير بمناظره الخلابة في وسط الجزيرة، إضافة إلى فندق فخم مجاور.

ومساء السبت أعلن المجلس إخلاء وسط قرية تيخادا وعدد من الأحياء المجاورة له، من دون أن يتّضح عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، علماً بأن عدد سكان القرية هو أقل بقليل من ألفي نسمة.

وقال مجلس الجزيرة إنه يقوم بقطع الطرق القريبة من الحريق. وأضاف محذّراً السكّان في تغريدة بالأحرف العريضة "غادروا المنطقة".

ويأتي هذا الحريق الجديد بعد خمسة أيام فقط على سيطرة فرق الإطفاء على حريق آخر اندلع في المنطقة نفسها وأدّى إلى إجلاء مئات الأشخاص. وآنذاك، حذرت أجهزة الطوارئ من رياح قوية وموجة حر وشيكة يمكن أن تشعل حريقا جديداً.

وقال رجال الإطفاء في غران كناري إن مروحيات أرسلت للمشاركة في عمليات إخماد الحريق.

وقال جهاز الإطفاء في بيان إنّ إمكانية السيطرة على الحريق الجديد "لا تبدو جيّدة في ظل الحرارة والرياح والرطوبة المتدنية".

واضاف أنّ مروحيات الإطفاء ليست متوفرة على الفور إذ إنّها عادت إلى البرّ الإسباني الواقع على بعد أكثر من ألف كلم.

وفي تغريدة على تويتر قالت إدارة المراقبين الجويين في إسبانيا إنّ إحدى المروحيات كانت مساء السبت في طريقها من ملقة إلى غران كناريا.

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