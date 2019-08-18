دولي

(انفجار ضخم) يستهدف حفل زفاف في أفغانستان.. وسقوط قتلى وجرحى

(انفجار ضخم) يستهدف حفل زفاف في أفغانستان.. وسقوط قتلى وجرحى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأفغانية صباح الأحد مقتل 68 شخصاً قتلوا وجرح 182 آخرين في الهجوم الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن "بين الضحايا نساء وأطفالا". 

ونفت حركة طالبان أي تورط لها في الهجوم.

ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت في غرب كابول بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأميركية في أفغانستان.

وتتميّز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالباً ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحياناً كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة عن إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان في افغانستان، مشيراً إلى أنّ المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري "بشكل جيد جداً".

وقال محمد فرهج الذي كان حاضراً في حفل الزفاف، لوكالة فرانس برس أنه كان في القسم المخصص للنساء عندما سمع دوي انفجار قوي في القسم المخصص للرجال.

وأضاف "هرع الجميع إلى الخارج وهم يصرخون ويبكون"، موضحاً أن "الدخان ملأ القاعة لأكثر من عشرين دقيقة وكل شخص تقريبا في قسم الرجال قتل أو جرح".

وأشار إلى أن انتشال الجثث من القاعة كان مستمراً بعد ساعتين على التفجير.




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