نتنياهو سيطلب من الرئيس الأوكراني نقل السفارة إلى القدس

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رام الله - دنيا الوطن

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو كييف، عاصمة أوكرانيا. وهذه هي أول زيارة يقوم بها زعيم دولي لأوكرانيا منذ انتخاب الرئيس اليهودي فلوديمير زلانسكي، قبل ستة أشهر.



ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع زلانسكي ويوقع عدة اتفاقات معه، بما في ذلك اتفاقات في مجالات الزراعة والسياحة والتقاعد والتعليم.



بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يطلب نتنياهو من زلانسكي نقل السفارة الأوكرانية إلى القدس.



ومع ذلك، يقدرون في إسرائيل عدم قبول الطلب، لأن الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بالقدس (عاصمة لإسرائيل)، في حين أن أوكرانيا مهتمة جدًا بقبولها في الاتحاد الأوروبي.



ويُعتقد أن زيارة كييف في هذا الوقت تهدف إلى الغمز لجمهور المهاجرين الناطقين بالروسية، كجزء من المعركة بين نتنياهو وليبرمان قبل الانتخابات.