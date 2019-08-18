الاحتلال يدمر خزان مياه في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، خزان مياه في الأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال دمرت خزان مياه من الصفائح الحديدية سعته ألف كوب في سهل "قاعون" قرب قرية بردلة بالأغوار الشمالية؛ يستفيد منه عدد من المزارعين، بحجة تواجده في المناطق المصنفة "ج"، رغم أنه مرخص"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).