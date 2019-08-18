شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى

شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وعبثت في الأثاث بداخله.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة وأخرجت بعض أثاثه من خزائن وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من التدخل أو التصوير كما طلبت من أحد الحراس بحذف فيديو صوره أثناء اقتحامهم المصلى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

يشار إلى أن مصلى باب الرحمة مستهدف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر شباط من العام الجاري.

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