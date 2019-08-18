شاهد: بومبيو في مزرعة الحريري

رام الله - دنيا الوطناستضاف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مزرعته بضواحي واشنطن.ونشر الحريري صورا في حسابه الرسمي عبر (إنستغرام) وهو يستقبل بومبيو في مزرعته بالولايات المتحدة، وفق ما نشرت قناة (الجديد).ودعا الحريري وزوجته لارا، بومبيو وزوجته إلى مأدبة غداء، حضرها نجلا الحريري حسام وعبد العزيز وابنته لولوة، والوزير السابق غطاس خوري وابنته جيني، ورفيق البزري.