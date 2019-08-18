الحوثيون يُعينون سفيرهم الثاني في دول العالم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عيّنت جماعة الحوثي، سفيرًا لها في إيران، ليعتبر بذلك ثاني سفير للجماعة، التي يعتبرها الكثيرون "جماعة إنقلابية".



وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، في تغريدة على موقع (تويتر) إن: قرارًا جمهوريًا من المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، صدر بتعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيران".



وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (غير معترف بها دوليا)".



وتعد إيران المتهمة بتقديم الدعم للحوثيين، ثاني دولة تستقبل سفيرا معينا من الحوثيين بعد حكومة بشار الأسد في سوريا.